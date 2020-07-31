شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء ذبح أضاحى "الصكوك" بعد صلاة العيد مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح أضاحي الأوقاف ستنطلق مباشرة من مجزر أبي سنبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

وكانت قد قالت الوزارة فى بيان، إن 23 مديرية أوقاف حققت، أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م، لافتة إلى مديرية أوقاف القاهرة حققت (9527) صكًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بنهاية يوم عرفة لعام 1441هـ / 2020م، لتصبح بذلك صاحبة المركز الأول في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، بإجمالي مبلغ (17148600) جنيه تليها مديريات: الإسكندرية فالجيزة فالقليوبية فالغربية.

جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.