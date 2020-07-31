شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لاجتياز الطالب اختبار الهيئة بكلية الشرطة بسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل الالتحاق بكلية الشرطة الحلم الذي يراود كثير من الطلاب، الذين يخضعون لعدة اختبارات للالتحاق بالكلية، أبرزها "الهيئة"، حيث يعتبر اجتياز هذا الاختبار بمثابة الدخول في "عالم الميري" رسمياً.

ويوضح "الخليج 365 في خطوات بسيطة للمواطنين، كيفية اختبار الهيئة لهذا العام:

1 ـ يخضع الطالب لعدة اختبارات بداية من القدرات وصولاً للهيئة

2 ـ يدخل الطالب اختبار الهيئة على مرحلتين

3 ـ يخضع الطالب لاختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي

4 ـ يُمتحن الطالب في كتيب المعلومات عن مصر والمعلومات العامة

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5 ـ الكتيب يتم تسليمه للطالب مع كراسة الالتحاق

6 ـ يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة "شفوي"

7 ـ المفاضلة بين الطلاب منصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية

8 ـ تهدف المفاضلة لانتقاء أفضل العناصر

9 ـ يجب توفر شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة

10 ـ حسن سيرة الأقارب حتى الدرجة الرابعة