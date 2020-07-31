شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عاطف يُبدع فى "تكبيرات العيد" خلال لايف على إنستجرام الخليج 365..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل المنشد مصطفى عاطف، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مساء أمس، الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة.

استقبل المنشد مصطفى عاطف مع جمهور الخليج 365 أولى ساعات العيد، حيث أبدع في آداء التلبية والدعاء والتكبيرات، وقد تفاعل الجمهور معه عبر التعليقات مرددين التلبية والتكبيرات، ومهنئين الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

تحدث "عاطف" عبر اللايف، عن بدايته في الإنشاد، حيث قال إنه دعا الله عز وجل أن يصل صوته وهو يتلو القرآن الكريم وينشد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل الناس، وهو ما حققه الله تعالى له بالفعل، فقد سافر "عاطف" إلى العديد من البلاد العربية وغير العربية لينشد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

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المنشد مصطفى عاطف والزميل محمد أسعد (4)

عبّر "عاطف" أيضا عبر اللايف، عن إحساسه عندما تم اختياره ليكون أول مؤذن لمسجد الفتاح العليم، ورفعه للآذان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال أن هذا الاختيار بمثابة تكريم وتشريف له، كما شكر الرئيس السيسي على دعمه للشباب في جميع المجالات. خصّ "عاطف" جمهور اللايف بإعلانه أنه في طريقه لمسجد الفتاح العليم، للاستعداد لرفع آذان الفجر، وآداء شعائر صلاة عيد الأضحى.



المنشد مصطفى عاطف والزميل محمد أسعد

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.