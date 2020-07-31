شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يُكلف حلمي محسب قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بتكليف الدكتور حلمي محمود محمد محسب، رئيس قسم الإعلام الإلكترونى ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال عميد الكلية؛ لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية، بعد انتهاء فترة العمادة للدكتوره هالة نوفل، عميدة الكلية السابق.

يذكر أن لجنة اختيار العمداء بجامعة جنوب الوادى، عقدت في شهر يونيو الماضي برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وتقدم لعمادة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الدكتورة هالة كمال نوفل عميد الكلية السابق والدكتور حلمي محسب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محفوظ الزهري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.