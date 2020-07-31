شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يؤكد منع الذبح خارج المجازر وإذاعة تكبيرات العيد فقط بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بمنع الذبح العشوائي للأضاحي خارج المجازر، وضرورة التشديد علي المواطنين بالإلتزام بالذبح في الأماکن المخصصة والمجازر. وأضاف بأن صلاة العيد ستتم على نفس ما تم فى عيد الفطر المبارك الماضي، والسماح بإذاعة تكبيرات العيد من المساجد فقط. استعدادات المجازر لاستقبال أضاحي العيد في بورسعيد - صورة أرشيفية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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