شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق البحر الأحمر كاملة العدد.. وإقبال على «دهب» و«شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

170 فندقا وقرية سياحية بالبحر الأحمر وغيرها الكثير في المحافظات الساحلية رفعت شعار «كامل العدد» لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا في البلاد، فمع دخول عيد الأضحى المبارك، أعلنت الفنادق والقرى السياحية في الغردقة أنها كاملة العدد، ووصل سعر الغرفة لنحو 3 آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة.

وكشف عدد من مديرى الفنادق أن السائحين الأجانب تتراوح إشغالاتهم بين 3 و5%، والباقى من إشغالات المصريين تمثل نحو 95%، مع تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ العامة، واستمرار عمل الرحلات البحرية بطاقة تشغيل 50%.

وفى الإسكندرية، قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالمحافظة، إن معدل حجوزات الفنادق والمنشآت الفندقية تخطى 90% مقابل 98% في الساحل الشمالى في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «المانسترلى»، لـ«المصرى اليوم»، أن السبب في ارتفاع معدل الإشغالات يرجع إلى ملازمة العيد موسم الصيف ولجوء المصطافين والسائحين لقضاء فترة الصيف في الفنادق والقرى السياحية، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفنادق ساهم في جذب السائحين.

وفى جنوب سيناء، شهدت مدينتا شرم الشيخ ودهب إقبالا كبيرا في الحجوزات لقضاء عطلة العيد في منتجعاتهما، وتفوقت دهب في نسبة الحجوزات على شرم الشيخ بنسبة تصل لـ50%، بينما شرم الشيخ لا تتعدى 35%.

كما انتعشت السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء «رأس محمد- نبق- كاترين- أبوجالوم- طابا»، بعد قرار وزيرة البيئة فتح المحميات الطبيعية أمام الجمهور، وتدفق السياح على المحميات الطبيعية بعد غلق دام 4 أشهر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفى الأقصر، استعدت الفنادق لاستقبال عيد الأضحى بعد توفيق أوضاعها، وحصل 14 فندقًا ثابتًا و5 مطاعم سياحية على شهادة السلامة المعتمدة من وزارتى الآثار والسياحة، والصحة، لإعادة التشغيل، حيث لم تتعد نسب الإشغالات بالفنادق 10% من المصريين لارتفاع درجات الحرارة.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية بالأقصر، إن الفنادق العائمة تنتظر قرار وزارة السياحة والآثار بفتح التقديم لها لتوفيق أوضاعها والحصول على الشهادات الصحية، حيث استعد أغلبها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها من قبل مجلس الوزراء.

Advertisements

وأشار إلى أن الأقصر تعانى بشدة من توقف الحركة السياحية، حيث إن 75% من أهل المحافظة يعملون بالأنشطة السياحية المختلفة، لذلك يجب أن تعود الأقصر لخارطة السياحة الدولية بعد تقييم الوضع الصحى بأسرع وقت.

وفى دمياط، قررت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل مد العمل بالمحال التجارية بمدينة رأس البر حتى الـ12 صباحًا، استجابة لطلبات أصحاب المحال وللطبيعة السياحية للمدينة.