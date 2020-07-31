شكرا لقرائتكم خبر عن ماعدا طالب واحد.. نجاح 99.9% من طلاب أولى ثانوى تمريض بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نتيجية الدور الأول لطلاب ثانوى التمريض بالصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى لعدد 17 مدرسة ثانوى تمريض على مستوى المحافظة، والتى تتم بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة برئاسة الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وتقدم لامتحان الصف الأول 780 طالبًا وطالبة، نجحوا جميعًا ماعدا طالب واحد بنسبة حوالى 99.9%، وتقدم لإمتحان الصف الثانى 829 طالبًا وطالبة رسب منهم 8 طالبات بنسبة نجاح 99%، أما طلاب الصف الثالث فنجحوا جميعًا وعددهم 658 طالبًا وطالبة، ويحق لهم استكمال الدراسة بالمعهد الفنى الصحى بالإسكندرية وفرع بقرية زاوية غزال في مركز دمنهور.

الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة - صورة أرشيفية