شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بمسطاح السفن بالإسكندرية.. والأمن يدفع بـ6 سيارات إطفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق هائل في مسطاح السفن بمنطقة رأس التين التابعة لحى الجمرك في الإسكندرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة. فيما دفعت مديرية أمن الاسكندرية بعدد ٦ سيارات اطفاء للمشاركة في عملية إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في مسطاح السفن وعلى الفور انتقل قيادات الحي وقوات الحماية المدنية إلى الموقع وجارى محاصرة النيران وإخمادها فيما لم يسفر الحريق عن حدوث اصابات حتى الان.

ومن جانبه قال محمود بريك، رئيس حى الجمرك، أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد ٦ سيارات مطافي من أجل السيطرة على الحريق داخل مسطاح السفن بمنطقة رأس التين ولم يسفر الحريق عن إصابات حتى الان.