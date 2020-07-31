إصابة أمين حزب النور المرشح لمجلس الشيوخ ببني سويف بـ«كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب الدكتور شعبان أحمد عبدالعليم أستاذ بكلية التجارة ببني سويف أمين حزب النور المرشح «فردي» لمجلس الشيوخ بدائرة محافظة بني سويف بفيروس «كورونا المستجد» وتم احتجازه بعزل مستشفى التأمين الصحي عقب ثبوت إيجابيته للفيروس. وخضع أمين حزب النور للفحص الطبي والمعملي بمستشفى التأمين الصحي، عقب وصوله المستشفى مصابًا بأعراض وتبين بعد اجراء التحاليل والمسحة الطبية اللأزمة، إيجابيته لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحالته مستقرة، وتم إحتجازه بإحدى غُرف العزل بالمستشفى. وكان أمين حزب النور، تقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام «الفردي» وحصل على رقم 12 ورمز «الفانوس» ليتنافس مع 22 مرشح آخرين، على أحد 3 مقاعد «فردية» المُخصصة لدائرة بني سويف، حيث ستجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 من شهر أغسطس القادم وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020م. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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