شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات لمنع البناء المخالف خلال «العيد» وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات خلال فترة إجازة العيد لمنع البناء المخالف خلال فترة أجازة العيد، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأضاف أنه تم توجيه الوحدات المحلية ومديرية الزراعة ومديرية الرى ومديرية الطرق بالمرور خلال فترة العيد لمنع أى شخص يحاول استغلال الأجازة فى البناء المخالف.
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