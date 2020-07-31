شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مراكز بالقليوبية تسجل صفر بكورونا و80 إصابة جديدة فقط في شرق شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت 10 مدن بالقليوبية اليوم الخميس صفر إصابة بفيروس كورونا بينما سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق 80 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلي 8605 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مدينة ومركز الخانكة القناطر الخيرية والعبور وبنها وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ وقليوب وقها وكفر شكر سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا بينما سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق اليوم 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وجاءت خريطة الإصابات كالتالي منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم مركز ومدينة الخانكة 723 حالة إصابة ، والعبور 179 حالة ، والقناطر الخيرية 635 ، وبنها 2181 وشرق شبرا الخيمة 850 حالة ، وغرب شبرا 1184 حالة إصابة وشبين القناطر 716 حالة وطوخ 983 ، وقليوب 695 حالة إصابة ومدينة قها 47 ، وكفر شكر 412. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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