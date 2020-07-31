شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوافق على إلحاق إحدى طالبات مؤسسة الرعاية الاجتماعية للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية على استثناء طالبة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية على الالتحاق بالتمريض مراعاة لظروفها والحفاظ على مستقبلها التعليمي.

جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم للمؤسسة لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، رافقه نائبه محمد موسى ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وقام المحافظ بتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال معرباً عن سعادته بالتواجد معهم تزامناً بالاحتفال بالعيد، كما حرص على تفقد الدار للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.