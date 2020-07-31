شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبا لانتقال «كورونا» جامعة المنيا تبدأ تصحيح أوراق الامتحانات بعد 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنيا، أن عملية تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الفرق النهائية، والتي اختتمت امس الاربعاء، ستجري بـ 48 ساعة تجنبًا لانتقال أو انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن النتائج ستنتهي الجامعة من إعلانها على طلاب الفرق النهائية قبل منتصف أغسطس المقبل؛ تسهيلاً على الطلاب للتقدم لأداء الخدمة الوطنية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن انتهاء طلاب الفرق النهائية بـ18 كلية بجامعة المنيا امتحاناتهم، والتي انطلقت منذ أول يوليو الجاري، واستمرت على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، خاضها 14800 طالب وطالبة بكليات الجامعة العشرين، وتخلف عن الحضور بها 200 طالب وطالبة نظراً للظروف الراهنة، بنسبة لم تتجاوز 1.5% من الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان، واعتبرت الجامعة غيابهم اعتذاراً عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني وليس رسوباً، على أن يتم اعادة الامتحانات لهم في سبتمبر المقبل.

وتابع عبدالنبي، أن كلاً من كليتي الطب البشري، وطب الأسنان، تستأنف امتحاناتهما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك حتي 19/8/2020، مؤكداً على إعلان النتائج لجميع كليات الجامعة في منصف أغسطس المقبل.

وكان طلاب جامعة المنيا، خاضوا الامتحانات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة طبقتها الجامعة على بواباتها الرئيسية، وداخل حرمها الجامعي، وداخل اللجان بالكليات يومياً خلال فترة الامتحانات، وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية؛ وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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