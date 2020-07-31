شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات العمل بالأماكن المغلقة والحريق.. برنامج تدريبي On Line للعاملين بمياه المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس ادارة سركة مياة الشرب بالمنوفية ، أهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيله اساسيه لتدريب العاملين فى كافة المجالات التخصصيه ، وتاكيدا للتحول الرقمى والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى ثبت فاعليتها وأمنها على العاملين، وأهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التى تؤدى الى رفع كفاءه العاملين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي .

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بعقد برنامج تدريبي حول إجراءات العمل بالأماكن المغلقة والحريق خلال الفترة من ٢٦ يوليو الي ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م لعدد ٢٣ متدرب وقام بالتدريب مدير ادارة السلامة والصحة المهنية استكمالا لتنفيذ خطة التدريب الإليكتروني (On Line ) الربع سنوي للعام المالي 2020/2021 تنفيذا لسياسة الشركة القابضة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام المنصات الرقمية والتي تأتي ضمن تطبيق استراتيجية السياسة العامة للدولة.