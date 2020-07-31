شكرا لقرائتكم خبر عن وزيري يزور «عالم مصر الساحر» في أمريكا.. واستمرار المعرض حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متحف فيرجينيا للفن وذلك لتفقد معرض «المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر»، في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، في بيان، الخميس، إن المعرض تم افتتاحه أوائل يوليو الجاري وسوف يستمر حتى يناير ٢٠٢١، مؤكدا على أن إدارة المتحف تتبع جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، بحيث يستقبل المعرض ٣٥ زائرا فقط كل ربع ساعة، كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً وذلك لمنع تكدس الزائرين.

ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهة ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، ومن أهم القطع المعروضة، تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

جدير بالذكر أن معرض «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بدأ رحلته حول العالم منذ عام ٢٠١٥، كان أولها بمعهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان «اوزيريس، اسرار مصر الغارقة» ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتى أنهى رحلته في المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس.