السيطرة على حريق ورش مراكب بحرى بالإسكندرية دون وقوع إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب فى منطقة ورش المراكب منطقة بحرى بالإسكندرية، دون وقوع إصابات. ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء وخزانات مياه لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل. وكان قسم شرطة الجمرك والحماية المدنية بالإسكندرية قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق كبير فى منطقة ورش المراكب وسرعه انتشار الحريق لوجود أخشاب، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وجارى السيطرة على الحريق ومعرفة أسباب اندلاعه.

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