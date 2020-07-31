شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: لا يحق للفنادق منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"البوركينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشأن منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني" فى حمام السباحة الخاص بإحدى القرى السياحية، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن هذه القرية لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار وإنما للمحليات.

وأكد ، أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني" حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت من قبل منشورا في هذا الشأن وتم تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية.

وشدد على ضرورة من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية بالتقدم بشكوى لوزارة السياحة والآثار، وأنه قد تسلم أمس 13 فندقا بخمسة محافظات هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 624 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشات الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.