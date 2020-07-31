شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا على المسار الصحيح لإكمال 300 ميل من الجدار العازل نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بنت أكثر من 10 أميال من الجدار عند الحدود الجنوبية لأمريكا، مشيرا إلى أن بلاده تسير في المسار الصحيح فيما يخص الجدار العازل.



دونالد ترامب

وكتب دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :"مع بناء الجدار، تقل المعابر غير القانونية.. قمنا في الأسبوع الماضي ببناء أكثر من 10 أميال من الجدار عند حدودنا الجنوبية، ولدينا الآن 256 ميلاً من الجدار الجديد، ونحن على المسار الصحيح لإكمال 300 ميل بحلول نهاية أغسطس".

وفي وقت سابق، شهدت مقاطعة سان لويز بولاية أريزونا الأمريكية، وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أراضيها، خلال ثانى جولاته الانتخابية بالرئاسة الأمريكية، و ذلك لتفقد مراحل البناء بالجدار العازل الذى أمر ببنائه فى وقت سابق على طول الحدود الامريكية المكسيكية.

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قال دونالد ترامب ، "إن حدودنا لم تكن أبدًا أكثر أمانًا، و أن ذلك الجدار أوقف كل شيء بما فى ذلك فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جعل من قمع الهجرة غير الشرعية أحد محاور حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف، ترامب فى خطاب نظمته مؤسسة "طلاب من أجل ترامب": "هذا هو أقوى هيكل للجدار الحدودى وأكثرها شمولية فى أى مكان فى العالم". تم بناء أكثر من 200 ميل (322 كيلومتر) من الجدار، مؤكدا: "لديها تكنولوجيا لن يصدقها أحد ، بين أجهزة الاستشعار والكاميرات وكل شيء آخر".

وقال ترامب، إن 450 ميلاً على الأقل من الجدران ستكتمل بحلول نهاية العام "سنكون قريبين جدًا من 500 ميل".