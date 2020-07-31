شكرا لقرائتكم خبر عن ينفع كده تضيعوا صيامنا؟.. إذاعة القرآن الكريم تخطئ فى وقت أذان المغرب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها إذاعة القرآن الكريم بعد بث أذان المغرب قبل موعده بقرابة 5 دقائق، مما أثار حالة من الجدل فى البيوت المصرية، خاصة أنه فى يوم عرفة يصوم الملايين من المسلمين، وقد أفطر البعض عندما استمع إلى الأذان بالإذاعة أو المساجد التى اتبعتها، لكنهم فوجئوا أنه يبث بعدها بدقائق على شاشات التلفزيون.

وأثار هذا التصرف موجة استياء لدى البعض، وانتقد آخرون الخطأ عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك، ومنهم من قال: "ينفع كده تضيعوا صيامنا؟".. فيمال قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه يجرى التحقيق فيما حدث، ومن الوراد أن يكون خطأ فنى أو تنسيقى، وهو ما ستبينه التحقيقات وسيتم معاقبة المتسبب فى هذا الخطأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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فيما علقت دار الإفتاء على ما حدث، بالقول: إنه من أفطر على الآذان الخاطىء صيامه صحيح.