شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعى المعادن والبناء فى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات تشمل 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية. Advertisements وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر فى سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي.

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