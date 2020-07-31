شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. اعتقال رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت السلطات التركية، رئيس نقابة محامي مدينة هاتاي التركية أكرم دونماز، بسبب عدم تقديمه هويته.

ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية فقد تعرض رئيس نقابة محامي مدينة هاتاي التركية، أكرم دونماز، الذي يقطن بمقاطعة إسكندرون بمدينة هاتاي في مساء أمس لفحص المعلومات العامة من قبل الشرطة التركية.

وتم احتجازه بقسم الشرطة بداعي عدم تقديمه لهويته الشخصية ورفض دونماز تقديم هويته، متسائلًا: ما هو أساس طلب تحديد الهوية؟، واعتقلته الشرطة وتم إرساله إلى قسم الشرطة.