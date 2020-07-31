شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وفي برقيته، دعا رئيس الوزراء الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.