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أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 401 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و46 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، إعلان وزارة الصحة  تسجيل 401 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و46 حالة وفاة اليوم الخميس.

 

الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة وتعافى 1211 مصابًا

الصحة: على المصريين اتخاذ كافة إجراءات الوقاية خلال عيد الأضحى لمواجهة كورونا

مفتى الجمهورية عن إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ5 دقائق: الصوم صحيح

إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ5 دقائق.. والإذاعة المصرية تحقق

أمين الفتوى: صلاة العيد لا يشترط أن تكون في المسجد أو جماعة

الأوقاف: رفع أذان النوازل ظهر يوم العيد وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل أو الرحال

9 ضوابط توضح كيفية الذبح الشرعى لخروف العيد

 

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لجان رصد مخالفات دعاية مرشحى مجلس الشيوخ ترسل تقاريرها للهيئة الوطنية

مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة دولية قادمة من أوروبا والخليج

 

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين بسبب كورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ150

 

وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الفرقة الثانية بالمراكز الثقافية الإسلامية بنسبة نجاح 81%

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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