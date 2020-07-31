شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية صباح الأحمد لـ"الخليج 365": انتهاء أزمة الشاب المصري بعد الاعتذار له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر العتيبى، رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد بالكويت الذى انتصر لوليد صلاح الكاشير المصري بالجمعية بعد تعرضه للصفع من قبل أحد زبائن الجمعية، إن ثلاثة من أفراد العائلة الحاكمة فى دولة الكويت تقدموا بالاعتذار لوليد و"راضوه "وأحدهم أراد أن يقبل رأس وليد، ولكنه كان قد غادر إلى القاهرة فى زيارة لعائلته تمتد لشهرين .

وأضاف العتيبى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن وليد اختار بكامل إرادته التنازل عن المحضر المقدم بحق المعتدى عليه، وقال: "أتنازل لوجه الله سبحانه وتعالى".

وأوضح أن هناك ثلاثة أفراد من كبار أعضاء العائلة الحاكمة بالكويت أبدوا اعتذارهم لوليد، وواحد منهم كان مُصرًا على تقبيل رأسه، لكن وليد كان قد غادر للقاهرة ليقضى أجازته مع أسرته.

وعن تفاصيل البلاغ قال العتيبى فى تصريحاته، تقدم وليد ببلاغ عقب الحادث مباشرة وتم استدعاء المعتدى عليه وحبسه يوم فقط بعدها تم التراضى، ووليد قبل التنازل .

وأشاد العتيبى بأخلاق وليد السامية، مؤكدا أنه حقا ابن مصر وهذه الأخلاق ليست جديدة على المصريين .

وأضاف لقد قررت ترقية وليد وسوف يصدر القرار رسميا فور عودته الكويت، كما خصصت له الجمعية مكافأة رمزية تقديرا لشهامته و لأخلاقه السامية، وأضاف: "بعد وقوع الحادث تلقيت طلبات من عدة شركات ترغب ان يلتحق وليد بالعمل معها ولكننى رفضت".

Advertisements

وقد وجه العتيبى رسالة للمصريين عبر الخليج 365 قائلا: "الله يحفظ الشعب المصرى الذى له فضل على كل مسلم عربى.. مصر أم الدنيا".

وأشار العتيبى إلى أن هناك بعض النفوس الخبيثة التى تحاول إثارة الخلافات بين الشعبين الشقيقين المصرى والكويتى واللذين تجمعهما روابط أخوية وعلاقات تاريخية لا يمكن لأحد زعزعتها .

وعن حبه لمصر قال العتيبى: " زرت الإسكندرية أكثر من مرة وأهوى أجواءها، كما درست فى دار علوم جامعة المنيا، وأمضيت بها أجمل الأوقات ، فمصر قبلة العرب".