شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى:

القاهرة 5:38

الجيزة 5:39

الإسكندرية 5:41

بورسعيد 5:32

السويس 5:33

العريش 5:26

الطور 5:32

سانت كاترين 5:30

طابا 5:25

شرم الشيخ 5:30

دمنهور 5:40

طنطا 5:38

المنصورة 5:36

الزقازيق 5:36

بنها 5:38

شبين الكوم 5:39

كفر الشيخ 5:38

الفيوم 5:41

بنى سويف 5:41

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المنيا 5:44

أسيوط 5:44

سوهاج 5:43

قنا 5:39

أسوان 5:42

أبو سمبل 5:50

مرسى مطروح 5:52

الغردقة 5:33

الخارجة 5:50

الإسماعيلية 5:33

دمياط 5:34

السلوم 6:00

نويبع 5:27

حلايب 5:30

شلاتين 5:33

وكان هلال شهر ذو الحجة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من ذى القعدة 1441هـ الموافق 20/7/2020م (يوم الرؤية).

ولوحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما لوحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر فى دراستها لتفسيرها.

وبذلك كان يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكياً هو المتمم لشهـر ذى القعدة 1441هـ ، و غرة شهر ذو الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم غدا الجمعـة 31/7/2020م.

جدير بالذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكى شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته واعلانه على صفحة المعهد الالكترونية. كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواه ومتابعى الظواهر الفلكية.