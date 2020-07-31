شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر محافظة الجيزة تستقبل اليوم أضاحى المواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل مجازر محافظة الجيزة اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أضاحى المواطنين بالمجان، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، بالتزامن مع شن حملات بالشوارع لرصد أى مخالفات ذبح الأضاحى فى الشوارع.

وانتهت محافظة الجيزة من تجهيز 23 مجزرا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان وفقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلن محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً للمواطنين على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

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وأشار محافظ الجيزة أن المجازر تم تجهيزها من خلال مديرية الطب البيطرى والأحياء والمراكز المختصة منتشرين على مستوى المحافظة، حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم حفاظاً علي سلامه المترددين، كما أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال المواطنين علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان.

وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بالكيلو 72 ومجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا . وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حالة الشوارع والبيئة.

وفى نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تزاول تلك الأعمال وفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح و توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.