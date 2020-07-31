شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات للبيئة لرصد مخلفات الأضاحى وحرائق مقالب القمامة خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، رفع درجة الاستعداد فى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، خلال إجازة عيد الأضحى، وحتى يوم الأثنين المقبل، لمواجهة المشكلات البيئية الطارئة خلال تلك الفترة.

وأصدرت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدة قرارات هى:

1- تشكيل فرق عمل بكل فرع إقليمى البالغ عددها 16 فرعا بالمحافظات للتعامل مع المشاكل البيئية الطارئة، مثل: تلوث الشواطئ، أو أى مشكلات بيئية أخرى.

2- نشر فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم وادارة المخلفات بمحافظتى القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولا بأول.

3- تشكيل فريق لمتابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدار الساعة لضمان عدم وجود اشتعالات والسيطرة السريعة عليها فى حال نشوبها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

Advertisements

4- ترصد فرق المتابعة مخلفات الأضاحي والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الأحياء لرفعها أولا بأول.

5- تشغيل منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بمحافظة الجيزة بأحياء الدقى، العجوزة، الهرم وجنوب الجيزة، للتعامل السريع معها وعدم تجددها مرة أخرى.

6- تدريب مسئولي هيئة نظافة وتجميل الجيزة ومسئولى الرصد بالأحياء المعنية لرصد تراكمات المخلفات على جانبي الطريق الدائرى، ومحطات المناولة بالمريوطية والوراق وكرداسة، لمتابعة إزالة المخلفات أولا بأول وعدم تجددها مرة أخرى.

7- يتابع جهاز تنظيم وادارة المخلفات أعمال الرصد والمتابعة لتلك المواقع يوميا.

8- وتم إضافة رصد مخالفات أخرى، ومنها: عدم ارتداء العاملين بمنظومة النظافة لمهمات الوقاية، وعدم تغطية سيارات نقل المخلفات، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).