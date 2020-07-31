محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلن اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، ضبط شادر أضاحي مخالف في ميدان مشيل باخوم بجوار نادي الصيد وتم توقيع العقوبة المقررة على المخالف لتحقيق الردع العام. وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي بناء على قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمنع إقامة الشوادر حفاظا على البيئة والصحة العامة وتوقيع غرامة 3 آلاف جنيه للمخالفين. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة: ضبط شادر بيع أضاحي مخالف بالدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.