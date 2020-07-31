القرآن الكريم تعتذر عن بث أذان المغرب قبل موعده: رصيدنا لديكم يسمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت إذاعة القرآن الكريم اعتذارًا لمستميعها الكرام عن خطأ إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق.

وقالت الإذاعة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مستمعونا الكرام.. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار.

Advertisements

وأضاف البيان: قد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه، ونعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتى لا يتكرر ثانية".

وأوضحت الإذاعة، أنه بخصوص مدى صحة صيام اليوم ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، وأعلنت الآتي:

- حسما للجدل الدائر حول الإفطار قبل موعد أذان المغرب ببضع دقائق فإن مفتي الجمهورية يؤكد: "من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز.. والله أعلى وأعلم".