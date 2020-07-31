أخبار مصر | تعرف على مواعيد صلاة العيد في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد صلاة العيد في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر المصريون بفارغ الصبر الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأداء صلاة العيد، وتنشر لكم بوابة الخليج 365، مواعيد صلاة العيد في مختلف ومدن الجمهورية، وهي كالتالي: القاهرة 5:38 الجيزة 5:39 الإسكندرية 5:41 بورسعيد 5:32 السويس 5:33 العريش 5:26 الطور 5:32 سانت كاترين 5:30 طابا 5:25 شرم الشيخ 5:30 دمنهور 5:40 طنطا 5:38 المنصورة 5:36 الزقازيق 5:36 بنها 5:38 شبين الكوم 5:39 Advertisements كفر الشيخ 5:38 الفيوم 5:41 بنى سويف 5:41 المنيا 5:44 أسيوط 5:44 سوهاج 5:43 قنا 5:39 أسوان 5:42 أبو سمبل 5:50 مرسى مطروح 5:52 الغردقة 5:33 الخارجة 5:50 الإسماعيلية 5:33 دمياط 5:34 السلوم 6:00 نويبع 5:27 حلايب 5:30 شلاتين 5:33

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