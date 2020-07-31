أخبار مصر | بالأسماء.. حصول 624 فندقا في 21 محافظة على شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. حصول 624 فندقا في 21 محافظة على شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٣ فندقًا سياحيًا بخمس محافظات وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان إلى ٦٢٤ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن الـ ١٣ فندقًا الذين حصلوا اليوم علي الشهادة منهم ٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي رويال ستار بيتش ريزورت، وميركيور الغردقة، وبيراميزا سهل حشيش، وتوبيا، و٣ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي كينج سنفرو الفراعنة هايتس، ومخيم ساره، وسي صن، وفندقين بالقاهرة الكبرى هما فيروجيبت، وكارولين كريون، بالإضافة الي ٣ فنادق بمحافظة مطروح هي سيستا مارينا، وسيوه سفاري باراديس، وسيوة شالي ريزورت، وفندق سارة بمحافظة أسوان.

وأوضح أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا، بعد اجازة عيد الاضحي، علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

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وحصلت الخليج 365 على قائمة كاملة بالفنادق ممكن مطالعتها عبر الملف التالي...