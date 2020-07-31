شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2232 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، الخميس، 2232 طنًا في 13 مركز ومدينة، منهم ب«كفر الشيخ 395 طن، برج البرلس 40 طن، سيدي سالم 135 طن، سيدي غازي 35 طن، بلطيم 100 طن، الرياض 80 طن، الحامول 157 طن، مصيف بلطيم 25 طن، قلين 145 طن، بيلا 190 طن، دسوق 395 طن، فوه 250 طن، مطوبس 220 طن»، بإجمالي 2232 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.