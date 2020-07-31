شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تنفيذ خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيله، وكيل وزارة الكهرباء، حيث شملت الأعمال تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 5»محولات بجنوب مركز ومدينة دسوق، وتكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 6 محولات بشمال مركز ومدينة دسوق، وتم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لعدد «4»محولات بمركز ومدينة مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل 7 محولات بمدينة بيلا، كذا رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال إلى 4 محولات بمدينة بلطيم، كما تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال إلى 5 محولات بقرى غرب كفر الشيخ، بالإضافة إلى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ11 محولا بقرى شرق كفر الشيخ.