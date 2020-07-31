شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستعد لافتتاح «مركز الاختبارات الإلكترونية» العام الجامعي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، ان مركز الاختبارات الإلكترونية، تم إنشاؤه ليواكب التحول الرقمي للمجتمع الجامعي الجديد والتحول إلى الجامعات الذكية، وليوفر القدرة على أداء وإدارة الاختبارات الإلكترونية لطلاب جميع الكليات على مستوى الجامعة.

يضم المركز 6 قاعات، من حيث تركيب شبكات الربط الإلكتروني، وغرف مراكز البيانات، التي تضم أجهزة الحماية للبيانات وربط الشبكات، وغرف كاميرات المراقبة، ووحدة إصدار الشهادات المؤمنة للخريجين، والسويتش المركزي.

وقال الدكتور وليد مكرم محمد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ان الموقف التنفيذي لإنجاز أعمال تركيب أجهزة الربط الشبكي لخدمات الأنترنت، والتي توفير التواصل المستمر مع المجلس الأعلى للجامعات، والانتهاء من توصيل شبكة الكهرباء لجميع كبائن الاختبارات، وتزويد المركز بـ40 تكييف لخدمة جميع القاعات .

وأضاف محمد، هذا إلى جانب استعراض مهام مركز تكنولوجيا المعلومات فيما يخص تقديم الدعم الفني لمركز الاختبارات، وتوفير الحزم البرمجية لإدارة نظم الامتحانات، والإدارة المتكاملة لنظم ميكنة شؤون الطلاب، والدراسات العليا، ونظم إدارة الجودة والاعتماد، والتدريب على نظم تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالمركز.

ووجه رئيس الجامعة، ان ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة المتكاملة للتطوير نحو التحول الرقمي؛ لتحقيق أحد أكبر التجارب الناجحة للجامعة في تشييد قاعات كبري متجاورة تسع لـ1080 جهاز حاسب آلي لإجراء الاختبارات الإلكترونية؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، استعداداً لبدء العمل بالمركز في مستهل العام الجامعي المقبل.

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مركز الاختبارات الالكترونية بالمنيا

مركز الاختبارات الالكترونية بالمنيا