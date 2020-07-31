شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: زيادة عدد حالات الاشتباه بكورونا.. وحصيلة الشفاء ترتفع إلى 247 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانا بحالات كورونا المستجدة، مؤكدة ازدياد عدد حالات الاشتباه، إلى جانب تزايد حالات الشفاء.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الخميس، أن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 375 حالة، حيث تم حجز عدد 163 حالة منها في المستشفيات وعزل 212 حالة منزليا بدون أخذ عينات، وقد أفادت نتائج العينات إيجابية عدد 97 حالة وسلبية 61 حالة، وهناك 5 حالات لا زالت تحت البحث.. علاوة على المعزولين منزليًا.

وأعلن أنه بالنسبة للحالات الإيجابية تم حجز 7 حالات في مستشفى العريش العام وعدد 3 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزي، إلى جانب عزل 15 حالة عزلا منزليا، ووفاة 20 حالة، مع شفاء 52 حالة.

وأشار إلى تزايد حالات الشفاء من كورونا، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.. حيث غادروا المستشفيات والعزل المنزلي بعد الشفاء.

وذكر أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 247 حالة «منهم عدد 52 حالة من المحجوزة في المستشفيات وعدد 195 حالة من المعزولة منزليا»، ولا تزال هناك 17 حالة تحت العزل المنزلي.

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