شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحر الأحمر تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات المجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد من خلال حملات للتوعية الميدانية تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لمناشدة المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لعدم زيادة العبء على شبكات الصرف، ما يتسبب في تعرض بعض المناطق للطفح.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة المياه، في بيان، الخميس، أن حملات التوعية تستهدف الأسواق والأندية والشواطئ والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة بهدف الوصول إلى جميع أهالي المحافظة بجميع المناطق

ومن جهة أخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

خاصة وأن المحافظة تستعد لاستقبال إعداد متزا يدة من الوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف عيسي أنه قد تم الانتهاء من تشكيل فرق عمل من المهندسين والمشرفين والعمال بجميع مدن المحافظة، يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان تأمين وصول المياه للمواطنين بجميع المناطق بجميع مدن المحافظة.

كما يعمل الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لحلها، بالإضافة إلى تطبيق واتساب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.

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