شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة عيد الأضحى.. تحرير 65 مخالفة بمركز واحد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك ، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضبط الأسواق في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك .

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية و الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

أوضح المحافظ، ان تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات السيد وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقد أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، عن تحرير ٦٥ مخالفه متنوعة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير القانونية، كما تم ضبط مخزن ملحق بمحل مستحضرات تجميل غير مرخص وبه كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

بالإضافة الى تحرير ٣ محاضر عدم اعلان اسعار و٣ محاضر عدم حمل شهاده صحيه، و فى مجال الصيدلة فقد تم ضبط مخزن به ادوية غير مصرح تداولها خارج وزارة الصحة، وفيما يخص قطاع الطب البيطرى فقد تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، وفيما يخص تفتيش الاغذية بالصحه فقد تم تحرير ٣ محاضر بعدم الاحتفاظ بالفواتير باجمالى ٧٥ كجم جبنه متنوعه وفى مجال البيئه تم تحرير ٥ محاضر طبقا للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ كما تم تحرير ١٦ محضر اشغال طبقا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلها المخالفات إلى النيابة العامة.

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