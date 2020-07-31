شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بالعيد: كل احتياجاتكم متوفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تهنئته لأهالي المحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ في بيان، الخميس، إلى تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين وميع شعب مصر وأهالي المحافظة بمناسبة العيد.. مؤكدا على توفير جميع احتياجات المواطنين واستمرار تقديم الخدمات اللازمة طوال أيام العيد، واستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.. مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال العيد.

كما شدد على استمرار عمليات النظافة وحملات تطهير وتعقيم المنشآت والمرافق.

وأعلن المحافظ عن توافر جميع احتياجات المواطنين واستقرار الأسعار والالتزام بها، وذلك نتيجة لالتزام التجار وتعاون جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير نحو 45 عجلا و15 رأس اغنام عن طريق منظمات المجتمع المدني لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بمناسبة العيد، والتركيز على أهالي القرى المتضررة من الإرهاب ببئر العبد.. حيث قدمت مؤسسة مصر الخير عدد 31 عجلا لذبحها بمناسبة العيد وتوزيع لحومها على المواطنين والأسر المحتاجة، وقدمت مؤسسة نور على نور عدد 7 عجول و15 خروفا، وقدمت جمعية الأورمان عدد 5 عجول، ويتم توزيع لحومها تحت إشراف التضامن الاجتماعي.

ونوه المحافظ إلى توجيه شركة المياه والصرف الصحي بحل مشاكل ومعوقات ضخ المياه واستكمال الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة للقضاء على شكاوى واستغاثات المواطنين في بعض المناطق عقب عطلة العيد.. إلى جانب الانتهاء من مشروع تطوير وتجميل مدينة العريش وفتح الميادين والشوارع الرئيسية عقب العيد بداية من ميدان الرفاعى حتى ميدان الساعة مرورا بميادين: النصر وبنك القاهرة والميناء.

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وأكد المحافظ مجددا على انتظام آلية صرف التعويضات لأهالي المناطق العازلة في رفح وفقا للقانون.. علاوة على استكمال صرف التعويضات لجميع المضارين، وأنه لن يضار أي مواطن سواء بسبب تضرره من الإرهاب والحرب عليه.. إلى جانب حقوق الشهداء والمصابين.

وأعلن المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات وحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه أهالي المحافظة في مختلف القطاعات وعلى مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة.