شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تطهير وتجهيز 23 مجزرًا لذبح الأضاحي خلال العيد مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت محافظة الجيزة من تجهيز ٢٣ مجزرًا لاستقبال المواطنين غدا لذبح الاضاحي بالمجان، وفقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلن محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزًا للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وأشار محافظ الجيزة أن المجازر تم تجهيزها من خلال مديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز المختصة منتشرين على مستوي المحافظة حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا على سلامه المترددين كما أنه تم رفع درجه الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان. وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا«مجزر خاص» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير «مجزر خاص» بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا. وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ على حاله الشوارع والبيئة.

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قرارًا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تزاول تلك الأعمال وفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.