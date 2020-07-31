شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بمياه المنيا استعدادا لعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة كافة مواقع ومحطات الشركة على مستوى المحافظة.
وأكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس الشركة والعضو المنتدب، أن كافة محطات المياه والصرف الصحي على أهبة الاستعداد طوال الـ24 ساعة خلال فترة العيد، للعمل على حل كافة العقبات حتى لا يعكر صفو المواطنين باحتفالهم بهذه المناسبة المباركة.
وناشد المواطنين الحفاظ على المياه وعدم الإهدار في استخدامها وكذلك الحفاظ على شبكة الصرف الصحي بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الشبكة لمنع حدوث الانسدادات والطفوحات.
ونوه «الشهاوي» أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الـ24 حيث يمكن للمواطنين الإتصال برقم 125 من التليفون الأرضي أو 01271196196 موبايل أو خدمة الواتس 01271269587 وسيجري التواصل مع الشاكي والعمل على حل شكواه.
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