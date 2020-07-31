شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الأورمان تذبح 40 أضحية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جمعية الأورمان، غدا الجمعة، الموافق أول أيام عيد الأضحي المبارك، ذبح 40 رأس ماشية محلية داخل مجازر مغاغة وطمبو ببني مزار وأبوقرقاص وسمالوط، المعتمدين من وزارة الزراعة تحت إشراف الطب البيطري بمحافظة المنيا.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن لحوم الأضاحي البلدية التي يجري توزيعها في محافظة المنيا يجري اختيارها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم.

وأضاف أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية.

وحصلت محافظة المنيا، من اللحوم المستورد على 100 ألف كيلو من اللحوم المستوردة توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.