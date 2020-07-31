شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتعادل مع الإسكندرية.. طواف حول مجسم الكعبة بأحد أحياء العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجدد مشهد الطواف حول مجسم الكعبة فى الشوارع المصرية، لكن هذه المرة لم تكن محافظة الإسكندرية هى بطل الواقعة، بل كان الأمر داخل إحدى مناطق محافظة القاهرة، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لرجال ونساء وأطفال وشباب يطوفون حول مجسم للكعبة، وزعموا أن هذه المشاهد حديثة وتم التقاطها فى منطقة المعصرة، بحلوان، فى محافظة القاهرة.

وفيما لم يتم التأكد من صحة المشاهد المصورة لمجموعة من الرجال والنساء والأطفال والشباب وهم يطوفون حول مجسم للكعبة، فإن المشاركين فى الطواف كانوا يرددون دعاء التلبية الذى يردده الحجاج فى بيت الله الحرام، وهو "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

وجاء هذا المشهد بعد أشهر قليلة من حدوث واقعة مشابهة فى محافظة الإسكندرية، حيث انتشر مقطع فيديو لمسيرة نظمها المواطنون فى الإسكندرية مع بداية أول يوم بشهر رمضان الكريم الماضى، وكان اللافت حينها أن المواطنون طافوا فى شوارع الإسكندرية حاملين مجسما للكعبة المشرفة، ورددوا هتافات "الله أكبر"، و"مفيش كورونا".

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مقاطع الفيديو المتداولة لمسيرة الكعبة فى شوارع الإسكندرية، أثارت - آنذاك - سخرية شديدة تجاه الإسكندرانية من قبل المغردين على تويتر، وفى المقابل، كان قد علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تصدر اسم المحافظة تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد انتشار مقطع الفيديو.

وقال خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية - بعد انتشار مقطع الفيديو - "مصر تتغير للأفضل ونحن بحاج لتغيير بعض الموروثات.. وما حدث كان فى شارع جانبى وهو عادة سنوية يقوم بها البسطاء، وهذا المجسم متواجد منذ سنوات، حيث يخرجون من شارع فرعى، ثم يتم تعليقه فى الميدان، وهذا الأمر معتاد سنويًا".

وفيما يخص الانتقادات لهذه التجمعات فى ظل أزمة كورونا، كان قد قال محافظة الإسكندرية، "فى الظروف العادية يمر المشهد عاديًا، لكن فى ظل أزمة كورونا، فإن الأمر خطأ كبير ويتنافى مع كل الإجراءات الوقائية.. لكن الأمن قام بدوره الفعال وتم ضبط القائمين على هذا المجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على كل فرد وعددهم 20 شخصا".