شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى شباب الأسر الجامعية عبر تطبيق زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الخميس، شباب وشابات الأسر الجامعية من خلال الفيديو كونفرانس عبر تطبيق "زووم"، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

واستهل البابا تواضروس اللقاء بكلمة روحية بعنوان "الرجاء في عالم مضطرب"، ثم أجاب قداسته عددًا من أسئلة المشاركين، حيث نظمت أسقفية الشباب برعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، مؤتمرًا للأسر الجامعية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "تعلق بي"، انتهى اليوم الخميس.

يذكر أن غدا الجمعة 31 يوليو، يوافق الذكرى الـ32 لرهبنة البابا تواضروس الثاني، حيث ترهبن فى 31 يوليو 1988 بيد البابا الراحل البابا شنودة الثالث بدير العظيم الانبا بيشوى العامر بوادى النطرون، باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوى.

وقد هنأت بطريركية الأقباط الارثوذكس بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بطريركية، بمناسبة عيد رهبنته الـ32، كما هنأ الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي البابا تواضروس الثاني، خلال الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".