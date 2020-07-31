شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر البرنس يكشف لليوم السابع أكلته المفضلة فى عيد الأضحى وأفضل طريقة لتجهيز الكبدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيف ناصر البرنس إن الشعب المصرى فى عيد الأضحى يفضل تناول اللحوم بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن البعض يحب أكل الفتنة بالأرز الأبيض والبعض الآخر يفضلها بالشعرية، بالإضافة إلى إعداد وتناول الكباب المشوي على الفحم، مشيرا إلى أن "الأميرية" وهى جانب العجل تعد أفضل قطعة يمكن منها إعداد الكباب.

وأشار البرنس، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إلى أن جميع أجزاء الخروف تصلح للشوى، موضحا أن طريقة عمل الكفتة تتم عن طريق فرم اللحوم مرتين بشرط ضبط الملح مع وضع نسبة صغيرة من الكربونات، بالإضافة إلى البهارات والتوابل، والنسبة للفتة فإنه يفضل تجهيزها بالشعرية، وبدون سمنة حتى لا تكون دسمة، ويتم وضعها على زيت الزيتون وشربة اللحمة، وعيش محمص داخل الفرن.

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وأشار ناصر البرنس إلى أن الفتة والكبدة أكلاته المفضلة فى عيد الأضحى، وبالنسبة للكبدة فإنه يتم تجهيزها بعدة طرق، موضحا أنه يتم تقطيعها ووضعها في زيت زيتون وثوم وفلفل، أو تتم إضافة طماطم وخل وليمون بعد خلطها ووضعها عليها.

وأشار إلى أن اللحوم من الطبيعى أن يتم غلسها، عدا الكبدة لا يتم غسلها، ويتم وضع شاش أبيض داخل المياه ثم عصره ووضعه على الكبد وتنشيفها ثم تقطيعها.