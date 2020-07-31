5 ساعات ساخنة.. ماذا قال عمالقة التكنولوجيا عن تهم الاحتكار وسرقة البيانات (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاكمة برلمانية خضع لها رؤساء شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في جلسة امتدت لأكثر من 5 ساعات للكونجرس الأمريكي. وعبر استخدام تقنية الفيديوكونفرنس خضع رؤساء كلاً من فيس بوك وأمازون وجوجل وأبل للاستجواب، ودار النقاش المحتدم حول تهم الاحتكار والاضرار بقواعد المنافسة، وتضمن أيضاً سجال حول حماية بيانات المستخدمين الشخصية. Advertisements وشهدت جلسة المحاكمة ملفات مثيرة للجدل، وشهدت أيضاً مروغات رؤساء الشركات الأربعة. لمعرفة ما حدث شاهد الفيديو التالي..

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