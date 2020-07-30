شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال جميع الحالات الطارئة بالمستشفيات، وتوافر كافة الأدوية، وكميات الدم الكافية ،مكلفاً بالمتابعة الدورية، للمرور على المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، والاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات وجاهزيتها، بالإضافة إلي إلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي ضرورة جاهزية قطاع الصحة باستعداد كافة المستشفيات والوحدات الصحية، كذا ضمان تواجد مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة والتواصل الدائم بين غرف الأزمات بالمحافظة والمديرية، وغرفة الإسعاف، وتواجد الأطباء وفريق التمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، مطالباً بتجهيز غرفة عمليات خاصة بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال الشكاوى خلال فترة العيد لضمان سرعة حل هذه المشكلات.