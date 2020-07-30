شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة الفجر يوم عيد الأضحى فى جميع المدن المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يحرص كثير من الناس على صلاة الفجر أول يوم عيد الأضحى المبارك، والانتظار حتى صلاة العيد، تمهيدًا لذبح الأضاحى، ونقدم لحضراتكم خلال تلك السطور موعد أذان الفجر فى جميع المدن المصرية وفق المواعيد المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية، وهى محددة بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية. موعد أذان الفجر يوم عيد الأضحى فى جميع المدن المصرية الموافق يوم 31-7-2020: القاهرة 3:34 ص الإسكندرية 3:36 ص طنطا 3:33 ص المنصورة 3:31 ص الزقازيق 3:32 ص أسيوط 3:32 ص سوهاج 3:44 ص بنى سويف 3:38 ص المنيا 3:43 ص قنا 3:41 ص أسوان 3:46 ص مطروح 3:46 ص الغردقة 3:33 ص الخارجة 3:53 ص الإسماعيلية 3:29 دمياط 3:28 ص السلوم 3:54 ص نويبع 3:24 ص حلايب 3:36 ص شرم الشيخ 3:29 ص الفيوم 3:39 ص 6 أكتوبر 3:36 ص كفر الشيخ 3:32 ص الحامول 3:31 ص بلطيم 3:31 ص طابا 4:24 ص رأس سدر 3:30 ص الطور 3:31 ص دهب 3:27 ص أبوزنيمة 3:31 ص رأس غارب 3:32ص القصير 3:35ص Advertisements برنيس 3:36 ص سفاجا 3:34 ص مرسى علم 3:35 ص شلاتين 3:38 ص سيدى برانى 3:50 ص الضبعة 3:42 ص العلمين 3:41 ص واحة سيوة 4:00 ص موط (الداخلة) 3:58 ص الفرافرة 3:57 ص البويطى 3:49 ص باريس 3:55 ص المحلة الكبرى 3:33 ص الحمام 3:33 ص نجع حمادى 3:43 ص بورسعيد 3:26 ص السويس 3:30 ص العريش 3:21 ص الطور 3:31 ص دمنهور 3:34 ص ادفو 3:44 ص اسنا 3:44 ص القاهرة الجديدة 3:34 ص توشكى 3:55 ص الدلنجات 3:35 ص كاترين 3:29 ص موعد أذان فجر يوم عيد الأضحى فى جميع المدن المصرية الموافق يوم 31-7-2020: موعد أذان الفجر أول أيام عيد الأضحى بجميع المدن المصرية مأخوذة عن موقع دار الإفتاء المصرية وكل عام وحضراتكم بكل خير .. عيد سعيد.. طواف حجاج بيت الله بالكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا الوضع في مصر

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد صلاة الفجر يوم عيد الأضحى فى جميع المدن المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.