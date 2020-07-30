شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ نظيره الجزائري بعيد الأضحى: تمنياتي للشعب الشقيق بالاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وأمن وسلام.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالمجيد تبون أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مبادلًا الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، ومتمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.