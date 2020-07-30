شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ الشعب بعيد الأضحى: مناسبة تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء.
وأدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.كل عام وأنتم بخير.«
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