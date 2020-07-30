شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم تعتذر عن بث أذان المغرب مبكرا: رصيدنا لديكم يسمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت إذاعة القرآن الكريم اعتذارا عن بث أذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق كاملة، مؤكدة أن رصيدها لدى المستعمين يسمح بتقبل الاعتذار.

وقالت الإذاعة في بيان: «مستمعونا الكرام. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة اذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار».

وأضافت: «وقد قال نبينا المصطفي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».

وتابعت: «نعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتي لا يتكرر ثانية».

أما بخصوص مدى صحة صيام اليوم ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية فقد أعلنت الآتي: «حسما للجدل الدائر حول الإفطار قبل موعد آذان المغرب ببضع دقائق فإن مفتي الجمهورية يؤكد: من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: «مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز .

والله أعلى وأعلم

أ.د شوقي علام

مفتي الجمهورية

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